Auto fuori strada finisce nel torrente Corsaglia: interviene l'elisoccorso

Un grave incidente si è verificato intorno alle 16 di oggi in Val Corsaglia, nel Comune di Frabosa Soprana, a 2 km circa dalle Grotte di Bossea. Un'auto, per causa ancora in via di accertamento, è uscita dalla sede stradale precipitando da un'altezza di circa 20 metri, finendo la propria corsa sulle rocce lungo il letto del torrente che dà il nome all'omonima valle.

Sul posto sono intervenute elisoccorso, due ambulanze, Carabinieri e i Vigili del Fuoco da Mondovì: due i feriti, trasportati in codice giallo in ospedale a Cuneo.