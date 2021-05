Suoni dal Monviso annuncia i due assi del programma: Massimo Ranieri e Simone Cristicchi

La rassegna musicale "Suoni dal Monviso" alza il sipario e cala i due assi della sua 17° edizione: Massimo Ranieri e Simone Cristicchi, due grandi artisti punta di diamante del programma 2021 sulle montagne saluzzesi, l’estate prossima.

Gli organizzatori dell’associazione corale I Polifonici del Marchesato stanno scoprendo le carte di quella che vuole essere "l’edizione della rinascita.

“Abbi cura di me”, è il titolo del tour live 2021 in cui rientra il concerto che Simone Cristicchi, cantautore, attore teatrale e scrittore, offrirà a Pian del Serre, a Ostana, sabato 17 luglio alle 12. Cristicchi vinse il festival di Sanremo con la canzone “Ti regalerò una rosa” e da allora il suo successo è stato in costante e forte ascesa.

Non basterebbe un libro, invece, per presentare Massimo Ranieri, autentico istrione dello spettacolo e del palcoscenico: cantante, attore, conduttore televisivo, regista teatrale, doppiatore e ballerino. Il 70enne personaggio napoletano arriverà alle pendici del Monviso domenica 1 agosto, con un concerto (ore 12.30) ai 1600 metri di quota, a Pian Munè (località Fontanone), nel comune di Paesana.

Il concerto, dal titolo “Sogno e son desto”, si annuncia come uno dei momenti più attesi dell’estate della Granda. A partire dalla seconda metà del mese di maggio aprirà la biglietteria online www.ticketone.it.

Le location dei concerti all’aperto sono molto ampie per cui il distanziamento è naturalmente garantito; l’accesso sarà riservato solo a 1000 spettatori (e comunque verranno seguite scrupolosamente le linee tracciate dal dl Draghi); sono previste postazioni sull’erba, segnalate con bandierine. Saranno 9 gli appuntamenti distribuiti nei tre mesi da metà giugno a metà settembre e toccheranno 8 comuni.

"In questi mesi di inizio 2021, ancora fortemente segnati dalla pandemia che ha sconvolto il mondo, abbiamo voluto cogliere i segnali incoraggianti che ci giungono dalla campagna di vaccinazione. Fiduciosi, ci siamo lasciati guidare dall’ottimismo e abbiamo voluto progettare una stagione forte, che possa segnare un vero e proprio “rinascimento”. Vogliamo essere una presenza fondamentale nel processo di rinascita del nostro territorio.

Attraverso la creazione di eventi prestigiosi vogliamo essere un traino per il turismo delle vallate della nostra Provincia Granda, uno stimolo per le nostre realtà produttive e artigianali. Per questo il Festival si sviluppa di concerto con gli Enti pubblici di riferimento sul territorio, avvalendosi di partnership con Associazioni e realtà private del saluzzese – queste le parole del direttore artistico Enrico Miolano, che chiude lanciando la sua sfida -: noi scommettiamo sulla cultura e sulla musica… E voi?"