Giornata mondiale delle api: due eventi online organizzati dal Comizio agrario di Mondovì

L’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2017 deliberava di celebrare la Giornata mondiale delle api il 20 maggio, una data simbolicamente importante per l’apicoltura.

Infatti questa data coincide con la nascita di Anton Jansa (1734-1773), un allevatore e apicoltore sloveno che è ricordato principalmente come uno dei precursori dell’apicoltura razionale.

Il 20 maggio non si vuole tuttavia ricordare solamente questo importante pioniere delle tecniche apistiche moderne, ma soprattutto il ruolo importante e insostituibile delle api per l’impollinazione e quindi per la salvaguardia della biodiversità agraria e della biodiversità vegetale in generale. Infatti a livello mondiale, tre quarti delle colture che producono frutta o semi per il consumo umano dipendono, almeno in parte, dagli impollinatori.

Vandana Shiva, Presidente di Navdanya International e attivista e ambientalista indiana, afferma: «La protezione delle api è un dovere ecologico, portarle all’estinzione è un crimine ecologico. Una minaccia per le api è una minaccia per l’umanità»; parole che riprendono la famosa frase attribuita ad Albert Einstein che così recita: «Se le api scomparissero dalla faccia della terra, all’uomo non resterebbero che quattro anni di vita».

Il Comizio Agrario vuole contribuire alla celebrazione della Giornata mondiale delle api con due eventi online: il primo mercoledì 19 maggio alle ore 17,30 intitolato “Api, ambiente e apicoltura” con la partecipazione dell’apicoltrice Stefania Binello e di Francesco Panella, Direttore della Rivista Apis (https://www.lapisonline.it/) e Presidente della ONG europea BeeLife European Beekeeping Coordination (https://it.bee-life.eu/); il secondo evento sarà giovedì 20 maggio alle ore 17,30 intitolato “Alveari di carta – Libri per amare, curare e proteggere le api” con la partecipazione di Massimo Maia, della libreria Banco di Mondovì e Luca Vitali, promotore della prestigiosa collana Apilogia delle Edizioni Montaonda.

I due eventi gratuiti sono ONLINE su piattaforma Zoom, occorre quindi prenotarsi per ricevere il link d’accesso.

Per informazioni e iscrizione ai due eventi:

Comizio Agrario, Piazza Ellero n. 45 - 12084 Mondovì

E-mail: comizioagrario1867@gmail.com

Tel. 0174 42114 (orario uffici: martedì, giovedì e sabato dalle ore 9 alle 12).