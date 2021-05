Isiline espande la copertura della fibra a Cervasca

Lavorare costantemente per offrire un servizio migliore su tutto il territorio: con questo obiettivo il provider saluzzese Isiline ha appena concluso l’attivazione di un nuovo “armadio” nel territorio del comune di Cervasca. Con il nuovo intervento l’azienda, che dal 1995 si occupa di fornire connessioni Internet in tutto il Piemonte, riuscirà ad ampliare la copertura della fibra a Cervasca garantendo agli abitanti un servizio più capillare sul territorio comunale. Con l’attivazione del nuovo “armadio” saranno 88 i numeri civici che verranno coperti dalla fibra FTTC (Fiber To The Cabinet) di Isiline, in grado di fornire una navigazione ottimale per seguire in streaming lo sport, lavorare da casa, giocare online o gestire l’impianto domotico. Il nuovo intervento va così ad ampliare l’infrastruttura attualmente presente sul territorio comunale che prevede 200 civici coperti dalla fibra ottica FTTH (Fiber To The Home) e 207 civici coperti con la fibra FTTC. Da oggi quindi, su tutto il territorio comunale saranno collegati alla fibra 495 civici.

“Da sempre il nostro obiettivo è fornire a tutti i cittadini una connessione Internet performante -spiega Massimo Mellano, direttore generale di Isiline -. Per farlo realizziamo interventi come questo, ampliando costantemente le nostre infrastrutture per creare una rete capillare su tutto il territorio. Il nuovo armadio serve una zona in cui l’unica alternativa per gli abitanti sono le antenne e per questo abbiamo deciso di fornire un servizio decisamente migliore, seguendo sempre l’obiettivo di collegare alla banda ultralarga il maggior numero possibile di unità abitative”.

Già da oggi è possibile attivare il nuovo servizio in fibra: per verificare la copertura e acquistare la nuova linea Internet, l’azienda saluzzese offre diverse opzioni. È possibile telefonare direttamente al numero 0175/292929, si può passare nei punti vendita Isiline di Cuneo (piazza Europa, 22), Fossano (via Roma, 32), Saluzzo (via Marconi, 2 e piazza Cavour, 3) e Carmagnola (via Valobra, 129) oppure l’acquisto può essere effettuato direttamente online sul sito www.isiline.it.