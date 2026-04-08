Savigliano: giovedì 16 aprile torna la “Fiera delle opportunità”

Giovedì 16 aprile torna a Savigliano la “Fiera delle opportunità”, per favorire l'incontro tra domanda e offerta nel mondo del lavoro. Organizzata dal Comune di Savigliano – attraverso l'Informagiovani cittadino, insieme alla Cooperativa sociale Motiva e con il sostegno di Unito e Consulta delle attività produttive – l'iniziativa si svolgerà dalle 9.30 alle 16.30 presso il polo universitario di via Garibaldi.

Giovani, giovani adulti e più in generale tutti coloro che sono alla ricerca di un lavoro potranno trovare stand riguardanti l'Università, la formazione post-diploma, la ricerca del lavoro ed altre opportunità.

«Si tratta di un evento per scoprire le opportunità del territorio a tema formazione, lavoro, tempo libero, mobilità internazionale – spiegano gli organizzatori –. Sarà possibile portare con sé il proprio curriculum vitae e fare colloqui con agenzie del lavoro e aziende. Ci sarà come sempre una nutrita presenza di associazioni di categoria con cui poter entrare in contatto. Se vi fossero aziende interessate a prendere parte all'evento vi è ancora spazio per aderire».

L'ingresso è libero. Per informazioni, contattare lo 0172.713295.