Una "Coverciano" cuneese vicina all'ex-Auchan: presentato il progetto in commissione consiliare

Cuneo potrebbe arrivare ad avere una propria "Coverciano". A realizzare l'ardito - ma nemmeno troppo - accostamento è stato l'assessore Luca Serale, nel corso dell'incontro della II^ commissione consiliare tenutosi nel tardo pomeriggio di mercoledì 12 maggio.

Al centro della riunione, l'analisi generale della richiesta di modifica al Piano Regolatore riguardante l'area di terreno agricolo di 76 mila metri quadrati tra via Margarita, via Savona e via Cappa, nei pressi del centro commerciale Grande Cuneo: l'azienda milanese specializzata nella progettazione e gestione di centri commerciali e retail park Ceetrus ha infatti presentato la propria intenzione - dal costo di decine di milioni di euro - di realizzarvi un nuovo centro sportivo di grandi dimensioni, con possibili spazi per praticare oltre venti discipline olimpiche, una struttura ricettiva, un centro di medicina per lo sport e un centro commerciale a tema.

La proposta - accolta positivamente dal voto in commissione - verrà discussa e approfondita in autunno in consiglio comunale.