Giornata di raccolta rifiuti per i giovani del Rotary Club di Saluzzo

Domenica 9 maggio in mattinata i ragazzi del Rotaract e i giovani dell’ Interact che rappresentano la frangia giovanile del Rotary Club di Saluzzo hanno provveduto alla pulizia dell’area delle “colonie” a Revello nei pressi del fiume Po. L’iniziativa del Distretto Rotary 2032 “Guardiani della Costa” che parte da un progetto di Costa Crociere Foundation ha permesso ai giovani, muniti di tutto l’occorrente per la raccolta di rifiuti, di ripulire l’area da una sostanziale quantità di rifiuti compresi rottami e un copertone abbandonati. La giornata è stata organizzata in collaborazione con il comune di Revello che ha provveduto all’individuazione del sito; presenti all’apertura della giornata gli assessori Luca Mellano e Katia Disderi. In occasione della giornata mondiale dell’ambiente (5 giugno) verrà sicuramente riproposta l’iniziativa sul territorio del saluzzese con l’invito a tutta la cittadinanza a partecipare