Racconigi, al Centro Cicogne un murales in stile Keith Haring grazie ai giovani "pittori" dell'asilo Salvo d'Acquisto

Seguendo le orme dell’artista Keith Haring, i bimbi delle sezioni Orsetti e Farfalle della Scuola dell'infanzia Salvo d'Acquisto di Racconigi hanno realizzato un coloratissimo murales all’interno dell’Oasi LIPU di Racconigi.

Su un pannello di otto metri per due, i bambini si sono divertiti a trasformarsi in giovanissimi pittori, rappresentando se stessi e le cicogne del Centro. Intitolato “Colori in movimento” il muro fa parte di un laboratorio “Arte e Natura” già progettato insieme alle insegnanti ed è stato realizzato dai piccoli dell’asilo durante le ore extra-scolastiche, nel rispetto delle norme anticontagio, in due soli pomeriggi.

“Hanno realizzato un meraviglioso murales - commenta la responsabile del Centro Cicogne, Gabriella Vaschetti - vedere le figure prendere forma è stato molto emozionante. I bambini si sono impegnati e divertiti passando qualche ora all’aria aperta osservati dagli anatidi incuriositi; è stata una bella esperienza e un bell’esempio di incontro tra scuola e territorio. Ora l’oasi LIPU, accanto ai suoi abitanti, ha un pezzetto di scuola”.