Bra: appuntamenti animati nei giardini di piazza Roma

Con l’arrivo della bella stagione riprendono le attività per famiglie nei giardini di piazza Roma, momento di allegria dedicato ai più piccoli da godersi all’aperto e in totale sicurezza. L’appuntamento si rinnova tutti i mercoledì e venerdì a partire dalle 17. Assai variegato il programma delle iniziative in programma: si va dai giochi all’aperto ai laboratori organizzati dalla Cooperativa Lunetica, dalle letture animate predisposte dalla Biblioteca civica “Giovanni Arpino” alle attività più disparate, in grado di soddisfare tutti i gusti.