A fuoco un fienile a Brossasco, squadre in azione nella notte per circoscrivere l'incendio

Ancora sul posto le squadre dei vigili del fuoco di Saluzzo per l'incendio di un fienile in frazione Gilba Superiore di Brossasco, in alta Valle Varaita.L'allarme è stato lanciato nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 19 maggio. Il rogo è divampato in un fabbricato rurale, da quanto si apprende un rustico, all’interno di un fienile.

Un'ingente mobilitazione di soccorsi è stata impegnata anche nella notte per circoscrivere le fiamme visto il grande quantitativo di materiale di facile combustione.

Diverse le squadre provenienti da Venasca, Saluzzo, Cuneo e Busca.

Sono stati fatti intervenire anche mezzi fuoristrada, dotati di modulo per lo spegnimento di incendi boschivi, a causa della zona impervia e delle dimensioni delle strade, per riuscire a raggiungere il posto con maggior agilità.

Sempre a causa della zona impervia, dove scarseggiano i “punti acqua” per il rifornimento dei mezzi dei Vigili del fuoco, da Busca e Cuneo sono partite anche due autobotti, con l’obiettivo di garantire costante approvvigionamento idrico alle operazioni di spegnimento e, successivamente, di bonifica e messa in sicurezza.