Alberti presenta il suo nuovo marchio

L’aggiornamento dello storico marchio mette in evidenza il rapporto che lega l’azienda alle proprie origini: era infatti da poco finita la Seconda guerra mondiale quando in via Parini, nel centro di Imperia - Oneglia, Giacomo Alberti intraprese la sua grande avventura nel mondo del latte. Un progetto che ha già percorso una lunga strada e che continua a crescere con il figlio Alberto e il nipote Matteo: tre generazioni, molti validi collaboratori e lo sguardo sempre rivolto verso il futuro.

Il nuovo marchio vuole proprio rappresentare una sintesi di questi valori: chi sceglie un prodotto Alberti sceglie infatti la garanzia di un’azienda storica, a conduzione familiare, cresciuta grazie al lavoro di molti e grazie alla qualità delle proprie produzioni, un’impresa che si rinnova e che vuole guardare avanti. Sono diversi gli elementi grafici che segnano la continuità fra il marchio storico e quello nuovo: fra gli altri, la stella alpina di colore rosso. Nella sua forma stilizzata, con sette petali e lo stelo, il bel fiore di montagna continuerà ad impreziosire i prodotti Alberti, ricordando simbolicamente l’entroterra ligure, le nostre Alpi, il vicino Piemonte e la raccolta del latte.

Alberto Alberti: «Nel corso dei 73 anni di storia dell’azienda, il marchio Alberti è stato più volte modificato. La versione del marchio che abbiamo adottato fino ad oggi risaliva sostanzialmente alla metà degli anni ’70, per questo ci è sembrato opportuno rivederlo e adeguarlo. Da diversi anni l’azienda è cresciuta ben oltre la Liguria, mi fa molto piacere pensare che adesso il nome della mia città possa essere veicolato e pubblicizzato in giro per l’Italia attraverso i nostri prodotti».

Matteo Alberti: «Il desiderio mio e dei collaboratori è anzitutto che questa novità venga apprezzata dagli imperiesi e dai tanti nostri affezionati clienti. Questo marchio rappresenterà la nostra carta d’identità e dovrà essere quindi capace, attraverso i prodotti, di comunicare rapidamente e in modo semplice l’origine dell’azienda e i suoi valori distintivi».