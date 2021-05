A Frabosa Sottana seconda giornata ecologica in attesa di "Spazzamondo"

Il ritrovo è fissato per le 15 in Piazza Don Cesare Mao nella Frazione di Pianvignale.

“Siamo rimasti piacevolmente sorpresi dalla partecipazione di persone di ogni età e dall’impegno mostrato." - commenta la presidente del Forum Giovanile, Samantha Basso - "Ringraziamo tutti coloro che hanno deciso di donare il loro tempo libero per fare qualcosa per la comunità e per il mondo. Ci auguriamo che lo stesso possa ripetersi con le successive giornate ecologiche. Ringraziamo, infine, l'amministrazione comunale di Frabosa Sottana per il costante supporto”.