Ecco cosa resta dell'ex Ipi di Cuneo dove sorgerà un palazzo di sette piani [VIDEO]

Continuano i lavori di abbattimento dell’ex edificio Ipi (Istituto Provinciale Infanzia) tra via XX settembre e via Monte Zovetto a Cuneo.



Il palazzo era stato venduto dalla Provincia alla società Barra Costruzioni Srl di Centallo per una somma di 5.351.100 euro.



L’edificio di 5.100 metri quadri è in fase di abbattimento dal mese di aprile. Al momento “resta in piedi” (come si può vedere dalle immagini) l’angolo più esterno che si affaccia sul parcheggio tra via XX settembre e piazza Europa in direzione corso Annibale Santorre di Santarosa.



Al posto dell’ex Ipi verrà costruito un palazzo di sette piani: al piano strada verranno realizzati negozi ed uffici, gli altri sei diventeranno alloggi, tra i 50 e i 60 in base alle metrature e alle richieste. Saranno realizzati anche due piani interrati, adibiti a box auto e cantine.



Saranno inoltre realizzati anche portici di due metri di larghezza su via XX settembre e via Monte Zovetto, oltre a un percorso pedonale largo tre metri per collegare i giardini con via XX Settembre.



La volontà della società Barra è di costruire un edificio senza tempo, con una visione che contempli una modernità che non passi mai di moda, con materiali di pregio.



Il progetto è realizzato dallo studio Kuadra di Cuneo.



Il fabbricato è inutilizzato dal 2014, quando l'ente Provincia decise di spostare tutto nella sede di corso Nizza, in seguito alla riforma dell’ente e nell’ambito di una razionalizzazione dei costi. Si è poi proceduto via via a sgomberare anche arredi ed archivi, anche questi trasferiti nell'unica sede.



NEL VIDEO LE IMMAGINI DELLE OPERAZIONI DI ABBATTIMENTO