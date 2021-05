Il Piemonte vede la zona bianca, Cirio: “Potremmo diventarlo già dall’11 giugno” [VIDEO]

Il Piemonte vede la zona bianca. Il netto miglioramento della situazione epidemiologica potrebbe vedere la regione entrare nella fascia migliore possibile a partire da venerdì 11 giugno. La conferma arriva dal presidente della Regione, Alberto Cirio: “L’11 giugno è un orizzonte reale per entrare in zona bianca”.







“Il Piemonte è nei numeri in zona bianca già da ieri: vuol dire che se lo sei nei numeri devi starci per tre giovedì: il 10 giugno sarà il terzo, da venerdì 11 potremmo essere in zona bianca. Ovviamente la zona bianca parte nel momento in cui il ministro firmerà l’ordinanza, però possiamo ragionarla come target sull’11 di giugno” ha affermato Cirio.



La regione infatti è scesa sotto l’incidenza dei cinquanta casi. “E’ una grande ripartenza e varrà per tutto il Piemonte, senza distinzioni di province. Quando si partirà, si partirà tutti e la data dell’11 è l’orizzonte che oggi con questi numeri possiamo vedere come orizzonte reale” ha rivelato il governatore. E’ da ottobre che i numeri del Piemonte non erano così buoni. Dall’11 giugno potrebbe arrivare il tanto agognato ritorno alla “normalità”.



Numeri nostri da zona bianca, giovedì 3 avremo il secondo conteggio, giovedì’ 10 il terzo. Da venerdì 11 potremmo essere da zona bianca, ma dipende quando il ministro firmerà l’ordinanza. Riguarda tutto il Piemonte, non c’è una provincia che inizia prima e una che inizia dopo.