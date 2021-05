Alba, passeggiate in dieci tappe alla scoperta di Beppe Fenoglio

Il Centro Studi Beppe Fenoglio esce all’aperto e si adegua alle norme anti-covid-19 programmando una serie di passeggiate per raccontare lo scrittore albese nella sua città.



Da alcuni anni Casa Fenoglio è un percorso espositivo apprezzato e frequentato da turisti di tutto il mondo. A causa della pandemia non è però possibile accogliere i visitatori nei suoi spazi interni ed ecco perché la visita è stata ripensata all’aperto per una fruizione in piena sicurezza.



Il tour gratuito “Tra le righe di Fenoglio” sarà attivo eccezionalmente mercoledì 2 giugno e poi tutte le domeniche da giugno a settembre: partendo dalla sede dell’associazione in piazza Rossetti, dieci tappe per scoprire lo scrittore, il partigiano e anche l’uomo.



Una passeggiata condotta dalle guide di Turismo in Langa, specializzate sull’autore albese, mostrerà Casa Fenoglio con un nuovo punto di vista.



L’iniziativa è realizzata grazie al contributo della Fondazione Crc, Bando "Cultura da vivere", e il sostegno della Regione Piemonte.



La prenotazione è obbligatoria entro il giorno precedente la visita.



INFORMAZIONI AL PUBBLICO

Partenza: ore 10.30, piazza Rossetti 2, Alba.

Durata: 2 ore

Prenotazione: 331-9231050 – https://www.turismoinlanga.it/it/tour-le-righe-fenoglio/

Costo: gratuito

Quando: mercoledì 2 giugno e ogni domenica dal 6 giugno al 12 settembre