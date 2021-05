A Frabosa Sottana seconda giornata ecologica in attesa di "Spazzamondo"

A Frabosa Sottana, dopo il buon riscontro di partecipazione ottenuto nel corso della prima giornata ecologica, organizzata dal Forum Giovanile, con il sostegno del comune, continuano le iniziative a favore dell'ambiente.

Nel pomeriggio di ieri, domenica 30 maggio, Forum Giovanile e alcuni volontari, tra cui l’intera giunta comunale (formata dal sindaco, Adriano Bertolino, la vice sindaca, Elisabetta Baracco e l’assessore Erica Basso) hanno partecipato alla seconda giornata ecologica, che si è svolta in Frazione Pianvignale, comprese le località Baracchi e Gosi.

Continua così nel comune di Frabosa Sottana il percorso di avvicinamento all’iniziativa “SpazzaMondo - Cittadini attivi per l’ambiente", ideata dalla Fondazione CRC e organizzata per la mattinata di sabato 5 giugno.

Attualmente sono più di 150 i volontari che hanno presentato la propria adesione all'iniziativa, resa possibile anche grazie anche al supporto delle associazioni del territorio che daranno una mano per l’organizzazione e la logistica dell’evento.

Le iscrizioni sono aperte fino al 3 giugno sul sito www.spazzamondo.it e l’appuntamento nel comune di Frabosa Sottana sarà davanti al Gala Palace alle 9.30 di sabato 5 giugno. L’ufficio turistico InfoPoint Mondolè, in Via IV novembre n.12, è a disposizione dal lunedì al sabato negli orari 09-12 e 15-18, anche telefonicamente al numero 0174.244.481.

Il supporto delle associazioni è quanto di più prezioso in questo momento di ripartenza e l’amministrazione comunale lunedì 31 maggio alle 20:30 al Gala Palace ne incontra una rappresentanza per l’organizzazione dei prossimi eventi, così come il 24 maggio si è svolta la serata di ringraziamento ai volontari del gruppo comunale di Protezione Civile ed è partita la raccolta delle candidature per nuove adesioni al Gruppo. Per ogni informazione e per il modulo di candidatura a far parte del Gruppo Comunale di Volontari della Protezione Civile ci si può rivolgere al Comune di Frabosa Sottana.