A Savigliano, una cittadella dello sport in via Becco d’Ania?

Tra le novità più importanti emerse durate l’ultimo Consiglio comunale di Savigliano anche quella annunciata dall’assessore Paolo Tesio sul futuro della piscina comunale e l’area sportiva di via Becco d’Ania.

“A fine anno abbiamo stanziato a bilancio una cifra per uno studio di fattibilità economica che discuteremo nel mese di giugno all’interno delle commissioni - ha spiegato l’assessore allo sport - è un intervento complesso che prevede la creazione di un polo sportivo in via Becco d’Ania con diverse soluzioni tra cui anche una nuova piscina. L’amministrazione ha intenzione di lasciare un progetto su quell’area che si va a innestare sull’area del Maira per avere strutture sportive immerse nella natura”.

Un progetto da circa 6 milioni di euro che dovrebbe poi essere lottizzato in maniera progressiva.

Nel frattempo, continuano le opere di manutenzione sulla struttura: messi nella variazione di bilancio previsionale 2021-2023, in conto capitale, 30 mila euro che saranno utilizzati per l’impianto di ricambio dell’aria UTA.

La questione è stata sollevata anche dal consigliere comunale, Piergiorgio Rubiolo (Progetto per Savigliano): “Visto che la struttura è data e poco fruibile, forse era il caso di progettare un nuovo impianto natatorio sullo stesso sito o a fianco?”.

“L’intervento da 30 mila euro era necessario per dare continuità di servizio soprattutto in vista dell’apertura della stagione invernale, si guarda al futuro, ma anche al presente” ha precisato Tesio.

La piscina intanto ha riaperto sabato 29 maggio all’esterno come da normative ministeriali e riaprirà al chiuso dal 1° luglio. Sempre per questa struttura il Comune di Savigliano aveva partecipato a un bando regionale per ottenere 400 mila euro che sarebbero serviti sulla manutenzione dell’impianto natatorio e aveva già stanziato sempre a tal fine 150 mila euro dal fondo di bilancio. I risultati del bando saranno resi noti ad agosto 2021.

In attesa del bando per gli interventi sullo Stadio Morino

Tra gli altri punti messi presenti nel bilancio di previsione in conto capitale per lo sport anche quelli per il bando sullo Stadio comunale Morino.

“Siamo in attesa del risultato del bando di rigenerazione urbana e attività sportiva - ha spiegato l’assessore Michele Lovera - abbiamo chiesto di partecipare per la manutenzione straordinaria per un intervento da 550 mila euro. Il bando tuttavia ha delle clausole per cui le città come Savigliano, dove la qualità della vita è buona rispetto ad altre, fanno retrocedere in graduatoria”.

Un aspetto sui cui ha chiesto maggiori chiarimenti il consigliere Maurizio Occelli (Destra Saviglianese) e a cui ha risposto l’assessore Tesio: “Molti bandi tengono conto di un indice di vulnerabilità sociale e materiale, si premiano quelle parti più svantaggiate non solo in termini di disagio economico. E’ più alto ad esempio per zone di montagne mal servite o grossi centri abitati con poche disponibilità economiche. Il valore di savigliano è di circa 98, basso rispetto a città come Roma sempre per fare un esempio”.

60 mila euro per sport e cultura: si lavora a bandi a sostegno delle associazioni locali

Nelle spese correnti della variazione di bilancio previsione 2021-2023 allocati anche 60 mila euro da spendere in attinenza con il Covid e che saranno disposti tramite bando per le associazioni sportive e culturali.

“In questa variazione si propone di trasferire 30 mila euro ad associazione sportive e 30 mila euro per quelle culturali - ha illustrato l’assessore Lovera durante il Consiglio - questo per dare supporto alle attività che hanno purtroppo patito il periodo del lockdown”.

Ma a chi saranno rivolti nello specifico? “Stiamo facendo valutazioni su come distribuire queste risorse al meglio sul territorio - ha precisato Tesio - molte società anche in virtù della categoria a cui appartengono si sono sottoposte a regimi stringenti che hanno portato a costi importanti, non solo per prime squadre, ma anche per le categorie giovanili. Buona parte dello stanziamento sarà quindi per la copertura parziale di tali costi.

D’altra parte stiamo cercando di dare dei contributi per le società che hanno continuato l’attività in questo periodo Covid andando incontro a famiglie in difficoltà e stiamo poi cercando le coperture per i centri estivi che hanno affiancato estate ragazzi e svolgono una funzione sociale, l’idea di usare giugno per stendere i bandi e per poi aprire una finestra a luglio”.

“30 mila euro permettono alle associazioni culturali di recuperare le difficoltà di questo anno - ha aggiunto l’assessore Petra Senesi - Un gesto di valorizzazione di queste realtà che hanno comunque fatto tanto via streaming anche durante il lockdown e ora si stanno organizzando con iniziative in presenza”.

Le altre variazioni al bilancio di previsione 2021-2023

Gli altri capitoli più importanti della terza variazione, in spesa corrente: 70 mila euro per l'accoglienza stagionali (circa 58 mila euro dalla Prefettura e dai Fondi Fami e 11 mila euro stanziati dal Comune); in conto capitale: 5 mila euro che saranno utilizzati per la sostituzioni di giochi bimbi, 117 mila euro di avanzo vincolato da oneri di costruzione di cui 103 mila che saranno usati per la manutenzione straordinaria delle strade (asfaltature e rete fognaria in via Meucci); 100 mila euro per il rifacimento dei soffitti della scuola media Marconi in piazza San Pietro (i lavori inizieranno appena le scuole saranno chiuse); 130 mila euro dallo Stato per l'efficientemente energetico e mobilità sostenibile o abbattimento barriere che solo per il 2021 vengono raddoppiati, arrivando a 260 mila euro: "Abbiamo pensato di allocarne 50 mila euro su piazza Cavour - ha precisato Lovera - per recepire i suggerimenti dal Consiglio e dalle associazioni per migliorare il progetto sulla piazza stessa, i restanti 210 mila saranno utilizzati su unità sostenibile e abbattimento barriere architettoniche anche grazie al coinvolgimento dell'Osservatorio". Infine, 460 mila euro del lascito della vedova Sinaglia in titoli di stato che come già annunciato saranno usati per l'acquisto opere al Museo Civico di Savigliano.

"In totale sono 850 mila euro di soldi reali impegnati in questa variazione di bilancio" ha concluso l'assessore Lovera.

Su questa terza variazione di bilancio astenuti i consiglieri Lovera (M5S), Giorgis (M5S), De Lio (FdI), Occelli (Destra Saviglianese), Rubiolo (Progetto per Savigliano.