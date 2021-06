Un libro per raccontare la storia dei vigili del fuoco volontari di Busca

“Vigili del Fuoco di Busca. Ieri oggi e domani” è il titolo del libro curato da Luca Gosso, con la collaborazione di Lucia Rosso, Mariangela Tallone, Mariella Bosio, pubblicato da Fusta Editore (Saluzzo) negli stessi giorni dello scoppio della pandemia in Italia, nel marzo del 2020, la cui presentazione ufficiale si è dovuta continuamente rimandare.

Ma venerdì scorso si è presentata una bella occasione per poterlo illustrare ad una rappresentanza di alunni e insegnanti delle scuole elementari e medie, cui sono state regalate quattrocento copie della pubblicazione.

E’ stato il sindaco Marco Gallo che, nel cortile delle scuole medie, insieme con le assessore Lucia Rosso e Beatrice Aimar e con il capo distaccamento Emanuele Castellino e la vigile volontaria Maura Federzoni, si è rivolto ai ragazzi con alcune delle parole usate anche nella sua prefazione al libro: “I vigili del fuoco sono probabilmente il gruppo delle forze dell’ordine più amato dalla gente. Il vigile del fuoco è l’eroe per antonomasia dei tempi moderni, tutti ne siamo stati affascinati fin da bambini. Ma non basta il coraggio e la buona volontà a fare di una persona un vigile del fuoco: servono studio, preparazione, dedizione, capacità tecniche e umane. Perciò, non di eroi si parla in questa pubblicazione, che ha il grande merito di tracciare la lunga storia di volontariato, cominciata nel 1862, di cui Busca deve essere orgogliosa, ma di uomini. Grazie all'ex sindaco di Busca Luca Gosso, che ha avuto l’idea e l’entusiasmo di raccogliere questo racconto e le tantissime belle fotografie, ora possiamo lasciare questa testimonianza nelle mani delle nuove generazioni perché proseguano con onore una tradizione ultrasecolare. Care ragazze e cari ragazzi, speriamo che fra di voi ci siano diversi futuri vigili del fuoco”.