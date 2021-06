“Dialoghi sull’Altipiano”, l’omaggio di Mondovì a Mario Rigoni Stern

Saranno Walter Barberis (Presidente di Einaudi Editore), Alberto Sinigaglia (Presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte) e Giuseppe Mendicino (scrittore) a rendere omaggio, il prossimo 5 giugno, a Mario Rigoni Stern nel centenario della sua nascita.

Un viaggio alla scoperta del Rigoni Stern scrittore, giornalista e uomo attraverso gli occhi del suo editore, del suo collega e del suo biografo ufficiale. Un dialogo intimo tra chi lo ha conosciuto e frequentato per ricordare un eccezionale cronista della campagna di Russia che ci ha offerto, con Il Sergente nella Neve, la testimonianza poetica forse più limpida di tutta la Seconda guerra mondiale.

Dotato di una rara integrità morale che gli ha consentito di scoprire nella fratellanza la misura naturale dell’uomo, Rigoni Stern ha deciso di avvicinarsi alla scrittura per scelta etica e morale, rigettando ogni giorno l’abitudinarietà e il conformismo. L’evento, che avrà luogo nel Giardino della Biblioteca Civica di Mondovì alle ore 10.30 in occasione non a caso della Giornata Mondiale dell’Ambiente da sempre cara allo scrittore veneto, è da intendersi come anteprima della seconda edizione di “Funamboli – Parole in equilibrio a Mondovì” ed è promosso dall’Associazione Culturale Gli Spigolatori con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, il supporto di Tisane Valverbe e il patrocinio della Città di Mondovì, della Fondazione Nuto Revelli di Cuneo e del Polo del ‘900 di Torino.

Nelle prossime settimane verranno svelati gli altri appuntamenti di “Dialoghi sull’Altipiano”, con reading teatrali, presentazioni di libri, passeggiate letterarie e proiezioni cinematografiche in un simbolico parallelismo tra l’Altopiano di Asiago e il quartiere dell’Altipiano di Mondovì.

Alla luce delle misure di sicurezza adottate, i posti disponibili per l’incontro del 5 giugno sono limitati e la prenotazione è obbligatoria a assoc.spigolatori@gmail.com; 339.7161997.