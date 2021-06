Dario Roustayan, l’imprenditore che ama il Friuli

Le figure del panorama manageriale ed imprenditoriale sono numerose ma tra loro spicca Dario Roustayan, un imprenditore persiano particolarmente legato al territorio del Friuli Venezia Giulia che si è specializzato nel settore metalmeccanico e in quello edile. Dario Roustayan inizia a conoscere la regione italiana durante le vacanze estive da ragazzo quando si staccava dalla caotica Teheran per trascorrere momenti spensierati a Provesano, casa dei nonni materni.

La formazione e la carriera di Dario Roustayan

Classe 1965, Dario Roustayan è sicuramente l’esempio di prototipo persiano grazie al padre ma allo stesso tempo ha preso dalla madre le origini italiane a cui si sente particolarmente legato. Dopo aver studiato presso la scuola tedesca a Teheran, continua la sua formazione in Germania in ambito scientifico-informatico per poi raggiungere Udine dove si laurea in Scienze dell’informazione.

La prima esperienza lavorativa per Dario Roustayan arriva in Danieli dove ha compreso quale sarebbe stato il suo futuro; successivamente lavora presso Merlo che risulta un vero e proprio trampolino di lancio. L’azienda piemontese specializzata in macchinari per l’edilizia ha compreso il potenziale del giovane Dario Roustayan facendogli fare carriera, fino a raggiungere il ruolo di responsabile della succursale di Barcellona.

La formazione e lo spirito cosmopolita, rendono Dario Roustayan un poliglotta particolarmente pronto ad affrontare il cambiamento e ad affrontare conversazioni in diverse lingue tra cui l’inglese, il tedesco, il persiano, lo spagnolo e il friulano. Nonostante il suo spirito da viaggiatore, Dario Roustayan ha scelto di fermarsi nella terra materna trovando qui occasioni lavorative importanti che lo hanno reso l’imprenditore che oggi conosciamo. In diverse interviste ha rimarcato come, nonostante conosca fluentemente sei lingue diverse, si senta a casa solo in Friuli Venezia Giulia.

Dario Roustayan e il legame con il Friuli Venezia Giulia

Dario Roustayan scopre l’Italia durante le vacanze estive da ragazzo, dove trascorre molto tempo in compagnia dei nonni. In modo particolare sviluppa il suo amore per il Friuli Venezia Giulia dove non ha solo legami emozionali e ricordi ma ne comprende anche il potenziale a livello economico.

Ad attrarre Dario Roustayan è l’animo concreto, positivo e leale della gente di questa terra meravigliosa che vanta anche una posizione di risalto a livello economico: strategicamente ottima per il collegamento con i Balcani e con il collegamento comodo dato dal porto di Trieste diventa un approdo per la Via della Seta. L’imprenditore ha più volte sottolineato come il Friuli Venezia Giulia sia stato considerato per anni una “terra di mezzo” tanto da essere una vera e propria vittima di contese storiche; il bello della regione però è il suo fascino cosmopolita: vengono accolte e abitano persone provenienti da diverse nazioni.

Dario Roustayan condivide il carattere dei friulani: tenace e concreto, positivo e laborioso, leale ma anche ostinato. Ma non è tutto, l’imprenditore ama la varietà etnica e culturale che si può riscontrare in questa terra di grandi opportunità.

I consigli di Dario Roustayan per gli imprenditori