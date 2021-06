Saluzzo, il cinema Italia finalmente riapre

Il cinema Italia in piazza Cavour

Per gli appassionati del grande scherno finalmente una bella notizia. La tanto attesa riapertura del cinema a Saluzzo ha una data: venerdì 11 giugno.

La Am Multisale Italia che gestisce le sale di piazza Cavour ha annunciato la programmazione dei primi tre film dopo le lunghe chiusure per Covid dello scorso anno e di quest’anno.

Gli spettatori potranno vedere "Comedians" di Gabriele Salvatore, "Il cattivo poeta" di Gianluca Jodice, "Run" di Aneesh Chaganty.

Gli orari dei film verranno comunicati lunedì prossimo e saranno formulati in base all’orario del coprifuoco e del colore di zona Covid della Regione.

“Si riapre con gioia – annuncia il gestore GianGiacomo Moschetti – dopo i tanti mesi di penalizzazione e se, anche saremo in piena forma solo in autunno. Per i mesi di giugno, luglio e agosto le programmazioni saranno solo dal venerdì a lunedì compreso".

L’annuncio viene condiviso con “tanta gioia nel cuore” anche dai tre dipendenti, finora in cassa integrazione.