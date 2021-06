Festa dell'Arma: in Granda in un anno arrestate 257 persone e svolto 47mila servizi sul territorio

Oggi, 5 giugno 2021, i Carabinieri del Comando Provinciale di Cuneo hanno celebrato la ricorrenza del 207° Annuale di Fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Anche quest’anno, atteso il protrarsi della situazione legata all’emergenza sanitaria da COVID-19, si è svolta presso la caserma Gonzaga di Cuneo una breve cerimonia di commemorazione dei caduti alla presenza della massima autorità provinciale, Dott.ssa Fabrizia Triolo, Prefetto di Cuneo e del Col. Pasquale Del Gaudio, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Cuneo. Nella circostanza sono stati resi gli onori ai caduti ed è stata deposta una corona al cippo eretto in loro memoria.

È doveroso in questa ricorrenza fare un punto della situazione su quello che è stato l’impegno dei Carabinieri che operano nella provincia di Cuneo; in particolare nel periodo giugno 2020 – maggio 2021 i reparti dipendenti hanno svolto oltre 47.000 servizi preventivi durante i quali sono state controllate 211.799 persone e 157.830 mezzi, perseguito 11.817 reati, segnalando all’Autorità Giudiziaria 4.005 autori di reati e tratto in arresto 257 persone.