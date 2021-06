“I ristoranti d’Italia” Espresso: il Ristorante Nazionale di Vernante, raggiunge l’ambito punteggio di 3 cappelli

Quest’anno la ”Guida ai ristoranti d’Italia” edita dall’Espresso è stata presentata a fine maggio, nel momento che sancisce la riapertura dei ristoranti.

Importanti sorprese per il territorio delle montagne Cuneesi, il Ristorante Nazionale di Vernante, raggiunge l’ambito punteggio di 3 cappelli, che indicano per i recensori, una cucina ottima.

In Italia i ristoranti che possono sfoggiare questo punteggio sono solamente 79 e di questi 5 in provincia di Cuneo. Interessante da notare come 4 di questi siano in Langa e Roero mentre solamente il Nazionale si collochi nelle Montagne di Cuneo.

“Siamo particolarmente orgogliosi di aver ricevuto i Tre cappelli, dietro a questo obiettivo vi è l’amore per la nostra terra ed i suoi frutti” dicono gli chef Fabio Ingallinera e Maurizio Macario. Aggiunge Christian Macario, maitre di sala e sommelier, “Il Nazionale è il suo territorio. Negli anni il nostro obiettivo è stato quello di crescere e migliorarci, cercando collaborazioni con operatori del territorio al fine di creare una rete che fosse sostenibile non solo dal punto di vista ambientale ma anche dal punto di vista economico”.