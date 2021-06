Tutti adottati i sette cuccioli abbandonati e lasciati in una gabbia sotto il sole a Riforano

Sette cuccioli di cane, chiusi in una gabbia troppo stretta e lasciati sotto il sole: era successo lo scorso 21 maggio a Riforano, frazione di Castelletto Stura.

Oggi la notizia più bella: i sette cuccioli hanno trovato casa.

Da subito il Comune si era attivato con un appello per l'adozione. I cuccioli erano stati presi in carico da Tenuta La Torre di via Trucchi a Castelletto Stura. In meno di 20 giorni sono stati tutti adottati, assieme ad altri cagnolini.

Il sindaco e tutta l'amministrazione comunale ringraziano le famiglie che si sono fatte avanti e il rifugio Tenuta La Torre per la collaborazione, oltre a tutti coloro che hanno contribuito a diffondere l'annuncio.