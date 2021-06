Saluzzo: APM e Biblioteca Civica insieme per "Cantami una storia”

La Biblioteca Civica di Saluzzo e la Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo uniscono le loro forze e propongono laboratori gratuiti di musica e lettura per bambini dai 3 ai 6 anni.

Gli incontri si svolgeranno, alternandosi tra gli spazi dell’APM e quelli della nuova sede della Biblioteca, (Piazza Montebello, 1) con una cadenza di un sabato al mese alle ore 10,30.

La prima serie di incontri avrà come filo conduttore i 4 elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco e sarà occasione per giocare e divertirsi tra letture, danze, canti, strumenti musicali e fantasia.

Programma:

12.06.2021: in biblioteca: Aria

10.07.2021: in APM: Acqua

18.09.2021: in biblioteca: Terra

16.10.2021: in APM: Fuoco