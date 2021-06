Carlin Petrini, Luca Bizzarri, Giulia Salemi, Luca Mercalli e tanti altri… tutti “Insieme per Coruma”

Il 20 giugno 2021, si terrà a Bra una grande maratona di solidarietà che vedrà decine di artisti (tra cui attori, musicisti, fotoreporter, registi, autori di reality show e scrittori di fama nazionale ed internazionale) donare un proprio intervento ai microfoni di Radio BraOnTheRocks.

Pro-tetto migranti (parte del collettivo Connessioni Migranti) e Radio BraOnTheRocks, con il patrocinio del comune di Bra, quello di Cavallermaggiore e quello di Savigliano, presentano “insieme per CorUma”, una lunga diretta che inizierà alle 9.30 di domenica 20 giugno per terminare alle 22.30.

Uno spettacolo che ci accompagnerà per tutta la giornata sulle frequenze virtuali della web radio BraOnTheRocks (www.braontherocks.it) oltreché in live streaming sui canali social dell’associazione pro-tetto migranti, dell’emittente e di Humanity (il programma che da due stagioni affronta il tema del volontariato ospitando associazioni locali, nazionali ed internazionali).

Il format è semplice: i tanti artisti e intellettuali che hanno aderito al progetto, doneranno una loro performance in presenza presso i locali della radio o via telematica e sarà possibile dunque anche vedere, e non solo ascoltare, i loro interventi.

La lista degli invitati è davvero lunga e vale la pena seguire l’evento Facebook per seguire i continui aggiornamenti ( https://fb.me/e/jxZJEtBY6). Carlin Petrini, il patrono di Slowfood, il poliedrico artista Luca Bizzarri, l’artista Giovanni Botta, la modella conduttrice Giulia Salemi, il climatologo e divulgatore scientifico Luca Mercalli, Lo scrittore Saverio Tommasi, i fondatori di “Casa Surace”, la redazione di “Lercio”, l’attrice e musicista Valentina Gaia, l’autore per X factor e Masterchef Luca Busso, la pittrice Maura Boccato, il chitarrista di fama internazionale Antonio Onorato ma anche Nerina, la finalista di “tu si que vales” sono solo una parte dell’ “esercito” di benefattori che hanno risposto entusiasti all’appello lanciato per aiutare CorUma, un gruppo di volontari dell’associazione “Sentieri di Pace” che, grazie ai fondi che si desidera raccogliere, potranno attuare un progetto di accoglienza serio e protetto per una famiglia di profughi siriani, una mamma e i suoi tre figli, attualmente ospitati in un campo libanese.

Non mancheranno nemmeno sorprese e collegamenti all’esterno per poter apprezzare anche le performance più estrose.

I tre comuni (Bra, sede dell’emittente, Cavallermaggiore, sede di Pro-tetto e Savigliano destinazione del corridoio umanitario) hanno concesso il patrocinio non oneroso a questa iniziativa riconoscendo, di fatto, il valore di questo evento “a costo zero”, completamente gratuito e reso possibile dalla disponibilità e sensibilità di tante persone; tre territori che abbracciano un progetto premiando la voglia di divertirsi in sicurezza senza dimenticare che le emergenze che affliggevano il mondo prima della pandemia, sono ancora più attuali e impellenti.

Gli orari degli interventi verranno pubblicati online nei giorni precedenti la maratona.

