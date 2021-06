Un supporto per affrontare le fasi più delicate della crescita dei bimbi

Lunedì 14 giugno 2021 si terrà un nuovo seminario informativo organizzato dall’Asilo Nido di Bra dedicato in particolare ai genitori dei bambini di età inferiore ai tre anni. Il tema dell’incontro, in programma dalle 17,30 alle 19,30 sulla piattaforma Zoom, sarà “Perché devo usare il vasino?". Può capitare che, nella delicata fase dello spannolinamento, che alcuni bambini si 'blocchino' e rifiutino di utilizzare water o vasino. Cosa fare in questi casi? Come facilitare questo passaggio? Se ne parlerà con la dott. Silvia Spinelli, psicologa e psicoterapeuta.

La partecipazione è assolutamente gratuita e non è richiesta alcuna prenotazione. Per prendere parte al seminario on line è necessario utilizzare il link https://us02web.zoom.us/j/85289418893 (ID riunione: 852 8941 8893).

L’ultimo appuntamento del ciclo di incontri virtuali è fissato per martedì 6 luglio. Titolo dell’incontro “Verso la scuola dell’infanzia”. (rb)