Incidente stradale, nella mattinata di oggi (giovedì 10 giugno) in frazione Bombonina di Cuneo.

Coinvolte un'automobile e una moto, scontratesi per cause ancora da determinare lungo l'est-ovest, all'altezza dell'uscita dell'autostrada. Si segnala la presenza di un ferito, in codice verde.

Sul posto l'emergenza sanitaria.