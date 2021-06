In fiamme il tetto di un’abitazione a Envie: Vigili del fuoco in azione

Intervento dei Vigili del fuoco, in questi istanti, a Envie, dove è scoppiato un incendio che sta interessando il tetto di un’abitazione privata.

L’allarme è scattato in via della Rocca, sulle alture del paese, alla base del Mombracco.

Sul posto la centrale operativa dei Vigili del fuoco di Cuneo ha disposto l’invio delle squadre di Barge e Saluzzo, che stanno tuttora operando con un totale di quattro mezzi: tre “Aps”, auto-pompa-serbatoio, e un mezzo pick-up fuoristrada dotato di modulo per lo spegnimento di incendi.

Da quanto si apprende, non sembrano fortunatamente esserci feriti.

Il rogo ha già distrutto una porzione del tetto sella casa: i pompieri sono dunque al lavoro per donare le fiamme. E, successivamente, per mettere in sicurezza la copertura dell’abitazione.

Sul posto anche i Carabinieri della stazione di Revello, competenti per territorio.