A Saluzzo domenica torna il Mercantino

Tempo di ripartenza anche per il “MercAntico” dell’Antiquariato minore e dell’usato che ritorna tra le piazze e le strade di Saluzzo, sempre bene accolto come appuntamento e che dopo gli stop per le restrizioni Covid si ripresenta all’aperto.

Decine di espositori saranno protagonisti domenica con oggetti, mobili e arredamento per la casa, curiosità, vintage e collezionismo. Aperti i musei cittadini.

Nel 2021 si affiancheranno alle date storiche del Mercantico due novità, informano dalla Fondazione Bertoni: le “Special Edition” a tema: “Musica, libri e fumetti” e “Giocattoli” saranno i protagonisti nell’estate.

Altra novità, un’area dedicata al settore artigianale. Si ritrovano così gli elementi tradizionali del saluzzese, in chiave domenicale, aperti ad un pubblico variegato. Il Mercantico si svolgerà anche in caso di pioggia.

Ecco i MercAntico Saluzzo 2021

Domenica 13 Giugno – Centro cittadino

Domenica 10 Ottobre – Centro cittadino

Domenica 7 novembre – Centro cittadino

#news2021 | SPECIAL EDITION Sabato 26 Giugno (ed. Serale) – Musica, libri e fumetti – Ala di ferro

Sabato 28 Agosto – Giocattolo – Centro storico

Per info e prenotazioni mercanticosaluzzo@gmail.com, tel. 3367448813, www.fondazionebertoni.it Orari segreteria: mercoledì e venerdì 9-12 | Per info: www.fondazionebertoni.it – segreteria@fondazionebertoni.it . Tel 0175/43527 – 346/9499587