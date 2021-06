Teatro Iris Dronero: per la rassegna “Un pOC a pr'un. La letteratura occitana per tutti” di Espaci Occitan la poesia femminile in lingua d’Oc

Emozioni espresse attraverso la poesia e con lingua scelta, l’occitano, un profondo ed autentico legame. Suoni che sono particolarità, differenze da zona a zona, il desiderio che quel qualcosa di prezioso venga tramandato, che costante ne sia il ricordo.

A Dronero, giovedì 10 giugno, presso il Teatro Iris di Dronero è avvenuto il terzo appuntamento di “Un pOC a pr'un. La letteratura occitana per tutti”, importante rassegna culturale organizzata dall’associazione Espaci Occitan.

Rosella Pellerino ha presentato il Tomo I di “Paraulas de femnas”, prima antologia della letteratura femminile occitana curata dalla poetessa francese Paulina Kamakine e edita da Reclams, la cui sezione italiana è a cura proprio dell’associazione dronerese.

Dalla Spagna giungendo fino alle nostre valli. Tante le poesie scritte nel libro, le poetesse che hanno voluto partecipare alla realizzazione. Inaspettatamente e talmente molte che è già pronto il Tomo II ed in preparazione invece il Tomo III.

Paulina Kamakine si è collegata via skype, mentre presenti in sala c’erano quattro poetesse della Valle Maira: Adriana e Lucia Abello di Stroppo, Marilena Beltramo di San Damiano Macra, di Daniela Dao Ormena di Elva. Presenti, inoltre, due poetesse dalla Valle Varaita: Tiziana Gallian e Caterina Giusiano, entrambe di Sampéyre.

Di ognuna una poesia, prima in occitano e poi tradotta in italiano come anche è così nel libro. Poesie nostalgiche, di legami indissolubili, femminili e sensuali, riflessive,…. Lette con grande emozione.

L’iniziativa rientra nel progetto dell’Unione Montana Valle Maira finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito del programma di interventi previsti dalla L.482/99 coordinato dalla Regione Piemonte.

Il prossimo appuntamento per la rassegna “Un pOC a pr'un. La letteratura occitana per tutti” sarà giovedì prossimo, 17 giugno, alle ore 118:00. Presso l’associazione Espaci Occitan il piemontesista Giuseppe Goria, collaboratore anche di “Ousitanio vivo”, farà scoprire la figura di Edver, Edoardo Vercelletti di Valdieri, autore di poesie, commedie e canzoni in occitano e piemontese, a cinquant’anni dalla morte.

L'ingresso è libero ma è obbligatoria la prenotazione a segreteria@espaci-occitan.org o 0171.904075.