A Mondovì dal 6 luglio il teatro sbarca in Piazza d'Armi

La rassegna, organizzata dal comune in collaborazione con " P iemonte dal Vivo " e il contributo della Fondazione CRC , accoglierà il pubblico in sicurezza, in versione "en plein air".

"Torna il Teatro a Mondovì e torna con una bellissima rassegna estiva all'apert o – dichiarano il Sindaco di Mondovì, Paolo Adriano e il Vice Sindaco, Luca Olivieri . - "Questa per la nostra città è una prima assoluta. Crediamo infatti che, uscendo tutti dal dramma Covid, i monregalesi si meritino una serie di spettacoli all'altezza delle ultime stagioni teatrali, sempre così ricche di proposte artistiche di levatura nazionale. Per gli spettacoli del nostro luglio teatrale abbiamo allestito un luogo particolare, piazza d'Armi, racchiuso e intimo, un luogo adatto alle performance di qualità e allo stesso tempo adatto a ospitare un pubblico seduto, assecondando le tutt'ora vigenti norme anti Covid. Questo luogo protetto e quieto sarà il palcoscenico adatto per rappresentare diverse anime del teatro, per soddisfare tutti coloro che lo amano, per mantenere vivo il rapporto interrotto per mesi tra attori e pubblico. Sarà una stagione che coniugherà la prosa con la musica, le parole con le note. Ogni spettacolo è stato scelto per suscitare emozioni. Affinché la voce degli attori, la musica, i suoni, le luci e i colori abbraccino il nostro pubblico. Sarà l'occasione giusta per rivedersi, ascoltare e applaudire insieme. Il teatro tornerà a rischiarare le nostre serate".

Infine, l’ultimo appuntamento dell’estate è in programma per il 26 luglio con “Ci vuole orecchio” in cui il musicista Elio canta e recita Jannacci per un omaggio al musicista e alla sua ironia rivoluzionaria.

Mercoledì 21 luglio in scena le famose “Favole al telefono” di Gianni Rodari con la voce recitante di Peppe Servillo accompagnato al pianoforte da Geoff Westley e da un sestetto di strumentisti. Servillo e Westley si calano nell’immaginifico universo letterario di Rodari per indagare il linguaggio della fantasia con lo strumento della musica.

Sabato 17 luglio appuntamento con “Due pugni guantati di nero” in cui Federico Buffa il più famoso cantastorie dello sport italiano racconta le Olimpiadi del 1968 a Città del Messico soffermandosi sul gesto di Smith e Carlos sul podio dei 200 metri in difesa dei diritti civili.

A seguire, mercoledì 14 luglio, Paolo Rossi darà il protagonista di “Pane o Libertà” che unisce i generi dello stand up comedy alla commedia dell’arte e a quella greca. Rossi sarà a Mondovì per raccontare, tra parole e musica, l’incontro fortunato con grandi maestri del passato – Jannacci, Gaber, De André, Fo - per rievocare storie che aiutano a resistere, a scegliere, a sperare.

Tutti gli spettacoli hanno inizio alle 21. La rassegna si svolgerà in sicurezza, nel rispetto delle normative vigenti. Per questo motivo è fortemente consigliato l’acquisto dei biglietti in prevendita per evitare assembramenti. Si consiglia di controllare il sito www.piemontedalvivo.it o quello www.comune.mondovi.cn.it per comunicazioni e aggiornamenti che potrebbe subire il calendario.

Vista la tipologia di rassegna, nella quale i sei spettacoli sono concentrati in un periodo contenuto di tre settimane dal 6 al 26 di luglio, non si prevede la possibilità dell’acquisto di un abbonamento e i biglietti saranno venduti singolarmente, in presenza presso l’ufficio di Itur in via Prato, 1 - angolo Corso Statuto a Mondovì Breo, dove sarà possibile pagare in contante o tramite bancomat.

È prevista l’attivazione di un sistema on line sul sito www.vivaticket.it

I biglietti potranno essere acquistati anche utilizzando la Carta Docenti e la 18App ma solo in presenza presso il punto vendita gestito da Itur e presso la cassa serale.

Prezzo singolo biglietto

Intero: 18 euro

Ridotto: 15 euro

Inizio vendita titoli d’accesso

Martedì 22 giugno

Orari biglietteria e punto vendita

La vendita dei biglietti sarà a cura della società ITUR presso il proprio ufficio di via Prato, 1 - angolo Corso Statuto a Mondovì (tel 0174 553069) nei seguenti giorni e orari: dal martedì al sabato dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 a partire da martedì 22 giugno. I posti rimanenti potranno essere acquistati la sera stessa degli spettacoli in orario 19.00-21.00 presso il desk della biglietteria sito in piazza d’Armi in prossimità del palcoscenico. Anche in questo caso sarà possibile pagare in contante o tramite bancomat.

Riduzioni

Avranno diritto alla riduzione i minori di 18 anni e le persone con più di 70 anni; gli insegnanti; i possessori dell’Abbonamento Musei Torino Piemonte, Torino + Turismo Card, Touring Club, Carta Stabile, Tessera AIACE, Tessera Tosca; gli abbonati al Teatro Stabile di Torino e alla Fondazione Teatro Piemonte Europa, Cral Regione Piemonte, Cral Intesa San Paolo; gli abbonati alle stagioni dei Teatri aderenti alla Fondazione Piemonte dal Vivo. Si ricorda che per ottenere le riduzioni sarà necessario esibire un documento d’identità, l’abbonamento o la tessera.

Voucher

In riferimento ai titoli di accesso acquistati per la stagione teatrale 2019-20 organizzata presso il teatro Baretti di Mondovì e alla necessità di sospendere gli spettacoli a partire dell’8 marzo 2020 nel rispetto della normativa di contenimento dell’epidemia da Covid 19, il Comune di Mondovì insieme alla Fondazione Piemonte dal Vivo ha deciso di emettere dei voucher in sostituzione dei biglietti non utilizzati.

Si ricorda che non sarà possibile assistere agli spettacoli con i biglietti o gli abbonamenti della stagione 2019/2020. Gli spettatori che devono ancora ritirare il voucher sostitutivo degli spettacoli annullati possono recarsi presso l’ufficio Itur in orario di apertura.

I voucher hanno il valore del corrispettivo economico dei titoli d’accesso corrispondenti agli spettacoli non realizzati, sia nel caso di un residuo dell’abbonamento che di biglietti singoli, e hanno validità fino al 31 dicembre 2021 per l’acquisto dei biglietti per gli spettacoli programmati dalla Fondazione Piemonte dal Vivo, anche in altre città.

Possono essere utilizzati per acquisti frazionati fino al raggiungimento del valore complessivo oppure per acquisti di importo superiore, a copertura parziale del costo.

Gli stessi voucher, che sono stati inviati via mail a tutti gli abbonati e acquirenti di singoli biglietti, possono essere utilizzati per l’acquisto dei titoli di accesso per la rassegna estiva 2021 previa riconsegna dei biglietti o dei ratei di abbonamento presso l’ufficio Itur.

I voucher potranno essere utilizzati per acquistare i biglietti della rassegna estiva esclusivamente presso il punto vendita ufficio ITUR, via Prato, 1 - angolo Corso Statuto a Mondovì o la sera dello spettacolo.

Per la modalità di acquisto mediante voucher non si dà l’opzione di acquisto on line.

Rimborsi

Poiché gli spettacoli verranno realizzati all’aperto in piazza d’Armi nel rione di Mondovì Piazza e non è prevista l’alternativa di un locale chiuso in caso di maltempo le serate non verranno recuperate e il costo del biglietto potrà essere rimborsato presso l’ufficio Itur nei medesimi orari indicati per la vendita entro e non oltre i 5 giorni successivi allo spettacolo.

Mail: teatroestate@itur.it

Tel: 0174 553069 oppure +39 3892844372