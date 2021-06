"A spasso per Manta": due pomeriggio di aperture straordinarie nei luoghi storici del paese

In occasione della prima edizione della Festa dei Circondari con cui il FAI apre al pubblico nove beni (tra i quali anche il Castello della Manta), coinvolgendo otto Regioni dal nord al sud Italia, l'Amministrazione comunale mantese organizza un evento vivace e partecipativo, una speciale occasione di visita delle bellezze e particolarità del territorio mantese, attraverso percorsi accompagnati da volontari e arricchito da momenti di svago e divertimento.

Nel corso dei due pomeriggi, verranno aperti al pubblico anche alcuni siti abitualmente chiusi e pertanto non visitabili per permettere di riscoprire la loro valenza culturale, le bellezze artistiche e la ricchezza della loro tradizione.

I percorsi partiranno con gruppi di max. 15 persone ogni 30 minuti, con inizio previsto alle ore15, da due diversi punti del paese: Piazza Mazzini e uscita dal giardino del Castello.

Saranno previste tre tappe:

- Santa Maria del Monastero, primo luogo di culto di Manta ed uno dei più antichi monumenti cristiani del Piemonte Sud-occidentale, ospiterà la mostra “COSI’E’...SE VI APPARE” dell’artista Gian Piero Viglino. Attraverso i suoi giochi di luci ed ombre, l’artista cerca di portare l’attenzione in un mondo remoto, vicino alla percezione. Nelle sue opere i colori sembrano separare dei mondi e non fondersi in un disegno, ma trasformarsi in un’evocazione.

- Chiesa di San Rocco, eretta, per voto, dopo la peste del 1630, dedicata a Sant’Antonio e a San Rocco, sorge nel borgo omonimo.

- Il Mulino Signorile, conosciuto come mulino di San Rocco, ancora oggi è individuato dai meccanismi idraulici esterni: la ruota, la “balconera” e le saracinesche del canale alimentatore.

I visitatori potranno usufruire di audio-guide, utilizzando il proprio telefono cellulare, al raggiungimento di ciascuno dei suddetti luoghi: per accedere alle audio-guide, sarà necessario collegarsi al sito turistico “Manta da scoprire” ( al link www.mantadascoprire.it, scegliendo la sezione TERRITORIO>EDIFICI STORICI). Sarà possibile collegarsi al sito utilizzando il QR-CODE presente sulle locandine.

Infine, nei giardini di San Rocco saranno allestiti giochi ed intrattenimenti per bambini e ragazzi fino ai 14 anni.

L'evento è organizzato in collaborazione e il supporto della Pro Loco mantese e della Parrocchia.