A Neive tanti appuntamenti per un fine settimana in memoria di Dante Giacosa

Il Comune di Neive, il 26 e 27 Giugno, omaggerà l’ing. Dante Giacosa attraverso il Memorial a lui dedicato, che prevede tra i vari eventi in programma, anche un Convegno a cui parteciperanno illustri personaggi. La casa automobilistica Stellantis omaggerà il Comune con l’esposizione della nuova Fiat 500 elettrica. Nel borgo medievale avrà luogo un’esposizione di automobili storiche di design, tutte riconducibili al genio creativo dell’ingegner Giacosa, allestita nei luoghi più suggestivi e negli splendidi giardini di alcune ville storiche private.

Il programma del fine settimana dedicato a questo grande personaggio è davvero molto ricco: nel dettaglio, presenta una mostra fotografica e documentale dedicata alla figura di Giacosa, che sarà allestita presso l’antica Torre dell’Orologio, con inaugurazione il sabato 26 giugno e visite guidate per tutto il weekend (Info: Ufficio turistico comunale -Piazza Italia - tel. 339 773 4987 - neive@tourbante.com - www.facebook.com/UfficioTuristicoNeive. La mostra sarà poi aperta per tutto il mese di luglio.

Si terrà poi la prima edizione del Premio Eleganza - Esposizione Auto d’Epoca di Design: protagonista sarà il centro storico, che accoglierà alcune prestigiose auto storiche FIAT esposte all’interno dei giardini di ville private e nei punti di maggiore valenza paesaggistica, storica e culturale. Tra le automobili esposte si potranno ammirare la Fiat Topolino, la Fiat Cisitalia anche in versione cabrio, la Fiat Zero, la Fiat Campagnola, la Fiat 1900, la Fiat 128, la Fiat Granluce e la Fiat Touring; sarà quindi un’occasione da non perdere per ammirare automobili che hanno fatto la storia italiana. Durante la manifestazione, le prestigiose automobili verranno insignite del 1° Premio Eleganza neivese (Referente dell’iniziativa: Marco Carbone - Tel. 338 3731791 - marco.carbone.marco@gmail.com).

E’ inoltre previsto il Raduno delle Cinquecento d’Epoca, con la registrazione dei partecipanti che avverrà nella piazza Garibaldi di Neive Borgonuovo; il sabato 26 giugno si svolgerà la sfilata lungo il Percorso delle Tre Torri, inaugurato recentemente, che tocca i paesi di Neive, Castagnole delle Lanze e Barbaresco, con tappa presso il cimitero di Neive per la visita alla tomba dell’ing. Giacosa. Alle ore 17.30 Aperitivo presso la ditta RICAMBAUTO F.LLI, di corso Giolitti n° 1 bis. Domenica 27 giugno è invece previsto un percorso panoramico sulle colline patrimonio UNESCO (Info: FIAT 500 CLUB ITALIA - Claudio Bertolusso - Tel. 333 4926957 -claudiob500story@alice.it). Prenotazione obbligatoria entro il 20 Giugno per un massimo di 150 auto.

Domenica 27 giugno si terrà un altro momento significativo: l’atteso Congresso dedicato alla figura professionale di Dante Giacosa, illustre neivese, che coinvolgerà importanti personalità tra cui il Cavalier Giorgietto Giugiaro e il designer Enrico Fumia; interverrà inoltre la prof.ssa Loredana Dova, autrice del libro “Dante Giacosa - L’ingegno e il mito”. L’evento avverrà anche in diretta streaming, e sarà moderato da Alberto Scuro, Presidente ASI Automotoclub Storico Italiano (Info: Comune di Neive - Tel. 0173 67110-67004 interno 8 - sindaco@comune.neive.cn.it.