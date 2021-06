Bra, due feriti in un violento frontale a Bandito

E’ di due feriti il bilancio dell’incidente frontale verificatosi intorno alle 18 di oggi, martedì 22 giugno, in frazione Bandito a Bra.



Il sinistro ha coinvolto due veicoli, una Audi A6 e un’Alfa Romeo Giulietta, andati violentemente a scontrarsi all’altezza del semaforo posto all’incrocio tra via Don Orione e strada Terrapini.



Ad avere la peggio il conducente del secondo veicolo, elitrasportato all’ospedale "Santa Croce" di Cuneo in condizioni serie. Ricoverata invece a Verduno la donna alla guida dell’Audi.



La strada è stata interrotta al traffico per consentire i soccorsi, che oltre all’emergenza sanitaria hanno coinvolto tre pattuglie della Polizia Municipale braidese, intervenute per la regolazione del traffico e i rilievi del caso, e una squadra dei Vigili del Fuoco arrivata dal locale Distaccamento Volontari.