Lanciata la tratta aerea Monaco di Baviera-Cuneo: le montagne della Granda mete da vivere, da Colonia a Francoforte

È stata ufficializzata oggi, mercoledì 23 giugno con un evento B2B, la partenza del volo operato da Air Dolomiti per la tratta Monaco di Baviera – Cuneo.

A questa iniziativa dal grande valore turistico, l’ATL del Cuneese sta lavorando da tempo: “Già nell’autunno scorso – dichiara il presidente dell’ATL Mauro Bernardi - abbiamo strutturato un importante piano di comunicazione per il lancio della tratta verso Cuneo. La pandemia ha posticipato la partenza dei voli, ma attraverso un lavoro costante e un continuo aggiornamento sulle disposizioni europee per i viaggi e gli spostamenti tra paesi, siamo riusciti a concretizzare alcune significative iniziative di comunicazione e promozione dedicate alla nostra destinazione turistica. Abbiamo scelto di concentrare gli investimenti su Monaco di Baviera e su tre città che godono di un collegamento diretto Lufthansa con Monaco, garantendo ai passeggeri un comodo viaggio verso Cuneo con un solo cambio nell’hub bavarese. A partire dal 18 maggio scorso e sino al 18 luglio prossimo, infatti, Monaco di Baviera, Amburgo, Colonia e Francoforte ospitano un’intensa campagna di affissioni che rilancia la destinazione turistica cuneese come una meta da vivere “attraverso tutti i sensi”.

Focus della comunicazione coordinata dall’ATL del Cuneese e sostenuta economicamente dall’Associazione per il Turismo WOW, la montagna estiva e le sue proposte outdoor. La stessa operazione verrà replicata a inizio settembre prossimo per promuovere anche l’autunno gastronomico del territorio.”

Sempre in ottica di promozione del volo e della destinazione turistica cuneese, l’ATL ha ospitato nell’estate 2020 una troupe televisiva del BR-Bayerischer Rundfunk, la nota emittente radiotelevisiva pubblica della Baviera affiliata ad ARD, la cui sede principale è situata a Monaco di Baviera. L'eductour organizzato dall’ATL del Cuneese ha visto la partecipazione del giornalista e narratore Georg Bayerle, accompagnato da colleghi giornalisti e operatori impegnati per 7 giorni alla scoperta delle peculiarità della Valle Po e del Re di Pietra. La puntata di Bergauf Bergab intitolata “Monte Viso – Traumberg im Piemont” è andata in onda il 6 giugno 2021 ed è ora disponibile anche sul web (https://bit.ly/3d3FlYd).

Parallelamente a queste iniziative, l’Associazione per il Turismo Outdoor – WOW (di cui l’ATL del Cuneese è socio e braccio operativo) ha supportato un piano di comunicazione su riviste di settore dedicate al trekking e alla bicicletta e pubblicato proposte di attività outdoor sul portale di riferimento per i turisti tedeschi amanti delle vacanze attive www.outdooractive.com.

“Si tratta – conclude il Presidente dell’ATL Mauro Bernardi – di importanti operazioni promozionali coordinate, che ci auguriamo possano dare ulteriore slancio al decollo della rotta in termini di incoming turistico nel Cuneese. La nostra provincia è da sempre meta ambita dal turista di lingua tedesca che qui da noi cerca l’autenticità di una montagna ancora preservata e la buona cucina tradizionale: questo volo non fa altro che avvicinarci ulteriormente a questo mercato di riferimento e sono certo che sarà positivo per tutto il comparto economico e turistico dell’intera provincia”.