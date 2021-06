Paolo Pejrone con il libro "I dubbi del giardiniere" apre gli incontri 2021 della Delegazione FAI Saluzzo

La Delegazione FAI di Saluzzo apre gli incontri 2021 all’antico refettorio del Convento di San Giovanni (san Giovanni Resort) martedì 29 giugno, alle 18 con la presentazione de “ I dubbi del giardiniere” (Giulio Einaudi editore) l' ultimo libro dell’architetto paesaggista Paolo Pejrone, membro emerito della Delegazione,

In dialogo con l’ autore, oltre al Capo Delegazione Marco Piccat, interverranno Vanna Pescatori (LA STAMPA Cuneo), Fiorenzo Cravetto (Direttore La Nuova Gazzetta di Saluzzo) e Alberto Gedda (Direttore de Il Corriere di Saluzzo).

Il libro è un «concentrato» di dubbi, un generatore di interrogativi per il giardino del domani. “Non risolutivo ma, forse, utile” sottolinea Pejrone che ha firmato in 50 anni di professione circa 800 giardini, in numerosi parti del mondo.

“Accorgersi di ciò che accade nei nostri giardini è il primo passo per cambiarlo”. È un viaggio che testimonia le tante conseguenze del famigerato surriscaldamento globale in giardino, evitando giudizi assoluti e formule stereotipate.

“Occorrerà rinunciare a qualcosa, riabituarci a ritmi meno nevrotici, fare i conti con poca acqua, pochissima manutenzione e tanta lentezza. Lo slow gardening non è un fatto di quantità, ma di qualità. Piantare per contrastare il cambiamento climatico significa innanzitutto piantare assecondando il cambiamento climatico: trovare specie e tecniche che garantiscano la sopravvivenza pur in un contesto alterato e artificioso”.

Per prenotare la partecipazione all'incontro (massimo 50 persone per le normative anti Covid) telefonare al n. 370/3069154 o inviare una mail all’indirizzo: saluzzo@delegazionefai.fondoambiente.it . Prenotazioni fino al raggiungimento dei posti disponibili.

Entrata a contributo libero a partire da 3 euro.