Morgan a Cavallermaggiore per il singolo di Diablo: “Oggi non ci sono più Guccini” [VIDEO]

Giornate di registrazioni nel saviglianese per Marco Castoldi in arte Morgan tra lo studio Mam in località Tavelle di Cavallermaggiore e il Lobster di Monasterolo di Savigliano.



Il celebre frontman dei Blu Vertigo dopo la breve esibizione di ieri sera alla ex Banca d’Italia ora sede dell’Accademia delle Belle Arti è giunto negli studi di Cavallermaggiore per lavorare sul nuovo singolo di Dominique Chillè Diouf in arte Diablo che nel 2019 arrivò in finale nel programma televisivo “The voice” scelto e guidato durante il percorso proprio da Morgan.



Prima dell’incisione del brano che avverrà nella giornata di oggi, giovedì 24 giugno, l’artista meneghino ha scambiato qualche parola con la stampa insieme a Diablo in un incontro moderato da Gian Maria Aliberti Gerbotto.



Tanti e disparati i i temi trattati durante l’incontro: della Granda, come di terra che lo “affascina”, ma che gli “ispira malinconia” e di una speciale passione per gli “spumanti d’Asti”. Si è parlato dell’essere “padri in Italia”, di “psicologi” con cui il cantautore non ha un buon rapporto, dei cantanti di oggi che non sanno più comunicare “come faceva Guccini” e dei “social pilotati”.



Nel video l’intervista all’artista Diablo e alcuni momenti della chiacchierata al Mam di Cavallermaggiore con l’artista Morgan.

Servizio di Daniele Caponnetto.