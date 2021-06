Siamo Futuro: Gabriele Giletta nominato responsabile provinciale cuneese

Gabriele De Simone e Gian Marco Moschella, rispettivamente coordinatori del nord-ovest e del Piemonte di Sìamo Futuro, annunciano con soddisfazione la nomina di Gabriele Giletta, responsabile delle sedi cuneesi di Unito per Sìamo Futuro.



“Era importante per il nostro movimento universitario avere un referente su Cuneo: la provincia ospita delle sedi di grande rilevanza per il Piemonte e la nostra lista Sìamo Futuro è stata l’unica alle elezioni di UniTo a difendere gli interessi delle sedi distaccate. Questa nomina ha un forte significato perché permette di formalizzare la nostra presenza in questi territori”, dichiarano Moschella e De Simone. “Adesso gli studenti della Granda hanno un riferimento a cui poter segnalare le problematiche e le questioni nei corsi di studio. Perché per il nostro movimento tutti gli studenti hanno pari dignità e meritano una rappresentanza adeguata” concludono.



“Ringrazio i coordinatori del Movimento per la rinnovata stima e fiducia nei miei confronti. E’ mia intenzione mettermi al lavoro sin da subito per dare il giusto e doveroso ascolto alle esigenze degli universitari cuneesi” – commenta Giletta – “La provincia ospita 3 sedi dislocate nei comuni di Alba, Savigliano e Cuneo per un totale di 16 corsi di laurea. Purtroppo – prosegue - quest’ultime sono storicamente poco considerate dai movimenti studenteschi, se non a pochi giorni dal voto. La mia azione mirerà pertanto ad una politica inclusiva e più vicina possibile al territorio, per una rappresentanza fondata sui principi cardini del buonsenso e della meritocrazia, che bada ai contenuti e sappia essere continuativa nel tempo, mettendo da parte l’ipocrita attenzione che svanisce puntualmente post elezioni”.



“Soltanto con un approccio di questo tipo – conclude – si potrà avere una rappresentanza ad ampio spettro che non lascia indietro nessuno ma, al contrario, porge la mano al momento del bisogno”.



“Come cuneese, sono profondamente soddisfatto che l’amico Gabriele Giletta abbia accettato di essere il referente per l’associazione nella provincia Granda” – il commento di Marco Primatesta, responsabile allo sport in università di Sìamo Futuro. “Ora grazie a questa nomina, che dimostra quanto Sìamo Futuro stia crescendo, si potrà lavorare ancora di più per portare attività sportive universitarie anche nelle sedi distaccate della nostra provincia. A Gabriele faccio i miei migliori auguri di buon lavoro”.