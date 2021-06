Incidente agricolo a Garessio: conducente sbalzato fuori dal trattore. In elisoccorso a Cuneo

Emerge qualche dettaglio in più in merito all'incidente agricolo avvenuto in mattinata a Garessio.

Si apprende che un uomo stava tagliando erba, a bordo di un trattore, in un campo non pianeggiante. Il trattore, per cause ancora in fase di accertamento, ad un tratto si è ribaltato.

A differenza di quanto reso noto in un primo momento, l'uomo, fortunatamente, non è stato travolto dal mezzo agricolo, essendo sbalzato fuori dalla cabina. In suo soccorso sono intervenuti il 118, con l'elisoccorso decollato da Levaldigi, i Vigili del fuoco di Garessio e Mondovì, il nucleo SAF (speleo alpino fluviale) da Cuneo e l'elicottero Drago.

L'uomo, dopo le prime cure prestate sul posto dai sanitari, è stato elitrasportato dal Servizio di elisoccorso 118 al Santa Croce di Cuneo, per tutte le cure e gli accertamenti del caso.