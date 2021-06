Intervento questa mattina, giovedì 24 giugno, per un soccorso persona a Garessio.

Un uomo, di cui ancora non sono state rese note le generalità, è rimasto incastrato sotto a un trattore mentre operava in un campo.



Sta intervenendo in questo momento in loco la squadra dell'equipe medico sanitario del 118.



Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco di Mondovì e i volontari di Garessio. Vista la zona impervia stanno operando anche le squadre Saf e il mezzo aereo Drago dei vigili del fuoco.