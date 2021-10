Mondovì, diventa realtà il sogno del catering inclusivo "BunDaMangè”

La campagna per la raccolta fondi della Fondazione Cucine Colte , legata all’ Alberghiero di Mondovì per il progetto del catering inclusivo “ BunDaMangè ” che si è conclusa il 13 giugno (leggi qui) , ha raggiunto il goal andando oltre alle aspettative grazie ad una grossa donazione di un anonimo che ci ha fatto raggiungere la quota di 50 mila euro.

“Vogliamo ancora ringraziare tutti i piccoli e grandi donatori che hanno creduto nel sogno di un catering in cui lavorino studenti ed ex studenti con disabilità, quali la Banca Alpi Marittime, l’azienda Inpeco, l’Inner Wheel e il Lions Club di Mondovì, i Rotary Club di Cuneo e Mondovì” – dichiarano dalla Fondazione Cucine Colte - “Un grazie va anche a coloro che hanno sposato l’iniziativa come Teo Musso, patron delle birre Baladin, il campione paralimpico Nicola Dutto, gli influencer Dimitri Giannakos e Sabrina Martinengo che attraverso i loro video hanno invitato a “mettere in moto BunDaMangé. Possiamo quindi dare riscontro positivo alle numerose richieste di organizzazione di eventi che già si stanno delineando e programmando nell’ottica di continuare a raccogliere fondi per sostenere il catering inclusivo e per questo la piattaforma Rete del Dono rimarrà attiva fino ad aprile 2022".