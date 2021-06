Rivivi la presentazione dell’Audi Q4 e-tron

Esperienza 100% elettrica

A dare il benvenuto alla serata, presentata da Massimo Cotto, giornalista e deejay di Virgin Radio, è stato Dindo Capello, Presidente della concessionaria e tre volte vincitore della 24ore di Le Mans, che ha esordito ricordando il forte legame personale e manageriale con la Casa dei Quattro Anelli: pilota ufficiale Audi per 19 anni, oggi guida il Gruppo Audi Zentrum Alessandria, una struttura che rappresenta l’eccezione nel panorama nazionale in quanto unico monomarca Audi in Italia.

A fare da collante fra i grandi ricordi del passato e il futuro della mobilità è il DNA Audi, sempre votato all’eccellenza e all’avanguardia della tecnica. L’ingresso in scena dell’Audi Q4 e-tron, il SUV compatto 100% elettrico, ha dato il via anche al collegamento con Tommaso Ongaro, Product Manager Audi Italia della Q4 e-tron, che ha spiegato tutti i segreti di un’auto pioniera della sostenibilità, ideale per l’uso quotidiano grazie alla sua elevata autonomia (fino a 520 km nel ciclo WLTP).

Tecnica, allenamento e mentalità vincente sono il minimo comune denominatore tra un’auto che permette alla mobilità elettrica di fare una straordinaria accelerazione e Marta Bassino, campionessa del mondo nello slalom parallelo a Cortina d’Ampezzo 2021 e vincitrice della Coppa del Mondo di slalom gigante nel 2021 in collegamento durante la serata.

Estetica emozionale e tecnologia a emissioni zero

L’estetica emozionale degli esterni si sposa con un design interno moderno e minimale, dominato da tecnologia, comfort e funzionalità.

Le luci digitali a LED con firma luminosa personalizzabile; il volante multifunzione sportivo appiattito sia nella parte inferiore che superiore; l’head-up display con realtà aumentata; la possibilità di scegliere l’inedito SONOS Premium Sound System, sono solo alcune delle innovazioni si questa straordinaria vettura. Dotata di sistemi di assistenza alla guida innovativi, equipaggiata di serie con l’airbag centrale anteriore, Audi Q4 e-tron è disponibile in tre motorizzazioni a zero emissioni: 35 e-tron, 40 e-tron e 50 e-tron quattro.

Con Audi Q4 e-tron ti godi lʼelettrico senza compromessi, grazie allʼofferta di ricarica globale, che prevede soluzioni intelligenti sia per la ricarica a casa sia in viaggio.

Tua anche a noleggio con servizi all-inclusive

Non vedi l’ora di metterti a bordo di Q4 e-tron? Rivolgiti alla tua concessionaria di fiducia del Gruppo Audi Zentrum Alessandria per l’innovativa formula di noleggio a breve termine che ti consente di beneficiare del SUV compatto 100% elettrico in modo flessibile, anche soltanto per un giorno.

A tua scelta, potrai passare poi al servizio Audi Value Noleggio, la formula dedicata a Q4 e-tron, che ti permette di scoprire le performance e l’innovazione a zero emissioni nell’allestimento Business e motorizzazione 40 e-tron, con una soluzione a lungo termine (36 mesi/45.000 km).

Un servizio veramente onnicomprensivo che include la manutenzione ordinaria e straordinaria con Pick-up & Delivery, l’hoteling stagionale degli pneumatici e la vettura sostitutiva.

E con Q4 e-tron Bridge puoi metterti da subito alla guida del SUV compatto a zero emissioni con la libertà di scegliere un altro modello della gamma Audi a condizioni agevolate già dopo otto mesi.

Vuoi saperne di più della Nuova Audi Q4 e-tron?

Le nostre quattro concessionarie Audi ufficiali di Alessandria, Alba, Asti e Borgo San Dalmazzo (CN) sono aperte, in totale sicurezza. Passa a trovarci, preferibilmente su appuntamento o contattaci per qualsiasi informazione o richiesta, anche in videochiamata.

Ti aspettiamo!