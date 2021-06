Domenica si inaugura in alta Valle Maira il sentiero intitolato a Gioele Dutto

Sono passati cinque anni da quando Gioele Dutto, giovanissimo socio della Sezione CAI di Cervasca e membro della Delegazione Alpi Marittime del Soccorso alpino, è stato travolto da una valanga staccatasi mentre stava scendendo lungo la parete nord del Monviso.

In sua memoria, i famigliari e gli amici hanno creato l’associazione La libertà oltre la breccia, con l’obiettivo di trasmettere ad altri ragazzi l’amore per la montagna; tra le iniziative, quella di intitolare a Gioele un sentiero in alta Valle Maira.

Sull'ultimo numero di Alpidoc, Ilario Tealdi ha ripercorso – insieme con il padre di Gioele, Massimo Dutto – le tappe di questo progetto, che è diventato una realtà e che sarà inaugurato domenica 4 luglio con partenza alle ore 8 da Grange Collet (Chiappera).