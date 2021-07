Un'estate di divertimenti a Bagnolo Piemonte, ricca di appuntamenti per tutti i gusti di grandi e piccini

A Bagnolo Piemonte non manca la voglia di divertirsi, in sereno relax e all’aperto, dallo spettacolo circense non solo per bimbi, al cinema all’aperto, alle Fiere di paese, e poi tanta musica per tutti i gusti.

LUGLIO

Si inizia con il Luna Park, aperto da venerdì 2 fino a martedì 6 luglio, nelle piazze del paese.

Sabato 3 luglio sarà invece lo Spettacolo Circense in Piazza San Pietro alle ore 21,30 a tenere grandi e piccini con gli occhi incollati alle magiche esibizioni degli artisti.

Lunedì 5 luglio è il momento della tradizionale Fiera Patronale di San Pietro, che si svolge in paese dalle ore 8 alle 18.

Luglio Cinema offre spettacoli l'8, il 15, il 22 in Piazza Paire, alle ore 21,30.

Il 10 e il 11 luglio la Festa dei Partigiani a Montoso di Villar Bagnolo.

Venerdì 16 luglio da non perdere la serata teatrale Noir Soiré con la Compagnia Kabuki, in Piazza Paire alle ore 21,30.

Sabato 17 luglio si svolgerà lo spettacolo musicale Ephraim e Lia “Storia di una buona novella” di Fabrizio di Andrè, in Piazza Paire alle ore 21,30, e venerdì 23 luglio sarà la volta di Amemanera in concerto, musica della tradizione in chiave moderna, in Piazza Paire, sempre alle ore 21,30.

Il 24 luglio All_in “affittasi cantina”, Rock Cover Band & Rotten Rock Band, in Piazza Paire alle ore 21,30.

AGOSTO

Il 7 agosto “Dal sorgere al tramonto” tra musica e luoghi della spiritualità, Occit’amo - Pra d'Mill, alle ore 11,30.

Immancabile la Fiera dell'Assunta a Montoso il 15 agosto, per godersi anche un po’ di fresco.

Domenica 29 agosto “Quando la musica è cinema” Crossing Sound Project, Palazzo Malingri alle ore 21

SETTEMBRE

L’ultimo appuntamento è per il 5 settembre, con l’inaugurazione della Pista Ciclabile ed intrattenimento musicale con Jazz Vision

