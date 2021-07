Wake Up Music Events porta Il Tre in concerto a Fossano il 28 agosto

Il Tre in concerto a Fossano

Dopo Annalisa, Il Tre è il secondo artista del Wake Up Music Events 2021, un festival promosso da Fondazione CRC e Regione Piemonte. Guido Senia, in arte Il Tre, è un rapper romano classe ’97 esploso musicalmente durante la prima quarantena, quando uno dei suoi pezzi, diventato tra i più celebri, è esploso nei trend del social TikTok.

Tra i suoi successi più conosciuti ‘Cracovia, Pt. 3’, certificato disco d’oro con quasi 37 milioni di riproduzioni su Spofify, ‘Fight’, con il rapper Nayt e ‘Te lo Prometto’, disco di platino. Recente l’uscita del suo primo album ‘ALI’, che da anche il nome al tour previsto tra la fine dell’anno corrente e l’inizio del 2022. La tappa fossanese sarà un saporito antipasto, imperdibile per i suoi fans.

La serata, organizzata in collaborazione con Anima Festival, avrà luogo il 28 agosto sul palco installato in piazza Castello a Fossano, con inizio previsto per le 21.30. I biglietti sono già disponibili su TicketOne.