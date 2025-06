“Amministrazione Trasparente per il Cittadino”: il tour nazionale arriva a Cuneo

Prosegue il tour nazionale per la promozione della Webapp “Amministrazione Trasparente per il Cittadino”, una piattaforma digitale sviluppata per rendere più accessibili le informazioni pubbliche ai cittadini e supportare le amministrazioni locali nella gestione trasparente dei propri dati.

Promossa dal Progetto ITALIAE, di cui il Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie (DARA) della Presidenza del Consiglio dei Ministri è beneficiario, la Webapp offre a cittadini, istituzioni e imprese l’accesso a circa 2 milioni di dati di oltre 8.350 enti pubblici, aggregando e presentando dati provenienti da Comuni, Regioni e Unioni di Comuni, analizzati secondo 25 indicatori suddivisi in quattro aree fondamentali - Bilancio, Personale, Servizi erogati e Patrimonio immobiliare.

Dopo il successo della prima tappa in Emilia Romagna, l’iniziativa arriva in Piemonte, a Cuneo, dove il prossimo 26 giugno si terrà l’evento di presentazione presso il Centro Incontri della Provincia (Corso Dante 41), dalle ore 14:00 alle 15:30.

Apriranno i lavori Luca Robaldo, Presidente della Provincia di Cuneo, e Giovanni Vetritto, Direttore Generale del Dipartimento e Responsabile del Progetto ITALIAE. Interverrà Paola Caporossi, Esperta del Progetto ITALIAE, che illustrerà nel dettaglio la Webapp.

A portare le esperienze dei territori saranno Matteo Marnati, Assessore della Regione Piemonte, Franco Bruno, Direttore dell’Unione del Fossanese, Michele Pianetta, Vicepresidente all’Innovazione di ANCI Piemonte, e Flavio Gastaldi, Sindaco di Genola e Presidente dell’Unione del Fossanese.

L’Unione del Fossanese, formata dai comuni di Bene Vagienna, Genola, Sant'Albano Stura, Lequio Tanaro, Salmour, con una popolazione di oltre 10.000 abitanti, rappresenta un esempio virtuoso dell’aggregazione dei servizi a livello regionale. L’adesione al Progetto ITALIAE da parte dell’Unione del Fossanese ha contribuito a modernizzare il sistema amministrativo territoriale, migliorato le prestazioni degli enti locali, e potenziato la capacità di governance.

La Webapp rappresenta solo uno degli strumenti che il Progetto ITALIAE offre agli enti locali per sostenere la modernizzazione amministrativa e la cultura della trasparenza, tanto da ricevere il plauso del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.).

Il tour proseguirà da nord a sud Italia, con l'obiettivo di coinvolgere sempre più amministrazioni locali, sensibilizzando cittadini e istituzioni, sull'importanza della trasparenza e della digitalizzazione nel settore pubblico.