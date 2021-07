A Bra esplode la moda del riuso con il negozio di abiti ed accessori usati ‘La Gruccia’

Con l’arrivo dell’estate il cuore si scioglie in nome della solidarietà e delle iniziative a favore dei più piccoli. Succede a Bra dove la ODV Onlus ‘Piedi per Terra’ ha rinnovato l’appuntamento con il Campo Natura estivo, parco didattico per bambini dai 3 agli 11 anni, allestito in frazione Riva.





Qui si trova la fattoria di Giovanni, che prende il nome dall’antico proprietario, Giovanni Fissore. Sua la volontà di donare questo spazio rurale per scopi sociali e per attività legate alla terra e agli animali, in perfetta congruenza con le mosse dell’associazione nata nel 2005 al fine di creare, tra l’altro, un rapporto più stretto tra agricoltura e società.





L’esperienza in questa fattoria, infatti, è un’occasione per educare i giovanissimi al consumo consapevole e al rispetto dell’ambiente, attraverso la vita a contatto con la natura e con gli animali. Perché vedere l’origine dei prodotti agroalimentari è il migliore stimolo alla comprensione della filiera corta e del riciclo.





La pandemia ha fatto capire quanto il settore primario sia essenziale, così come prendersi cura di se stessi, dell’altro e dell’ambiente. Tutti concetti alla base del progetto, che, come dichiarato dal presidente Maria Teresa Casavecchia, ha registrato numeri da record, superando le 40 adesioni solo per il mese di luglio e che, in generale, dispone di pochi posti liberi.





Ma non finisce qui. Favorire la convivialità in uno spazio condiviso è solo una faccia dell’associazione braidese ‘Piedi per Terra’, che si muove anche a beneficio delle persone più in difficoltà in sinergia con la Cooperativa Sociale ‘Il Ramo’ di Fossano.

Come? Attraverso il progetto ‘La Gruccia’, moda del riuso, un negozio che si trova a Bra in vicolo Sergente Testa (nei pressi del teatro Politeama, lato via Umberto I) e si occupa della vendita di articoli a prezzi sostenibili, soprattutto vestiario, donati da benefattori.





Il punto vendita è tenuto aperto dai volontari, che provvedono a ritrarre i capi per poi inviarli alla Cooperativa Sociale ‘Il Ramo’ di Fossano, che li seleziona, etichetta, igienizza e li rinvia alla sede di Bra. Vi diciamo di più: tutti gli abiti e gli oggetti in vendita subiscono il trattamento di sanificazione a ozono per una sterilizzazione completa.





Spiega la volontaria Piera Boero: “L’Associazione ha sempre nuove idee ed iniziative, e quindi se qualcuno ha voglia di scoprirle e viverle da vicino si faccia avanti e venga a fare il volontario”. Se siete interessati, gli orari di apertura sono martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle 19, mentre mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 12 e poi dalle 15.30 alle 19. Ad accogliervi ci saranno i gentilissimi volontari, tra i quali Rosalba Gramaglia (Foto). Info utili al numero 333/2739924.





Anche voi potete fare la vostra parte, raccogliendo un po’ di oggetti che avete di troppo o di abiti che non vi stanno più. Vanno bene vestiti, accessori, giocattoli, ma anche libri e casalinghi. “Gli interessati potranno recarsi presso il nostro punto vendita per portare gli oggetti che non usano più, a patto che siano in ottimo stato”, conclude Piera Boero.





Insomma, un piccolo gesto per noi è un grande aiuto per qualcun altro. Che dite, diamo un occhio all’armadio?