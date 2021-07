Valori regionali in stabile miglioramento. I ricoveri scendono all'1%, l'Rt è allo 0.50

Diffuso nella serata di ieri, giovedì 8 luglio il pre-report settimanale della Regione Piemonte sull'andamento del contagio nella nostra provincia.

Situazione che mostra un andamento in miglioramento con un incidenza da settimane in diminuzione su tutta la nostra regione.

In particolare i dati evidenziano come l'incidenza nell'arco temporale che va dal 28 giugno al 4 luglio si sia ridotta del 23%. Una percentuale significativa seppur minore rispetto alla settimana precedente.



Per quanto riguarda invece l'indice Rt puntuale calcolato sulla data di inizio sintomi scende a 0.50. Valore in ribasso se confrontato con lo 0.56 della settimana precedente.

Rimane costante, ma molto bassa, il tasso di positività rispetto ai tamponi che si aggira intorno allo 0,3%.



Più significativo il decremento della percentuale dei ricoveri. Al momento occupati da pazienti Covid l'1% dei posti nei reparti ordinari e di terapia intensiva.



In entrambi i casi il dato migliora. Nei ricoveri ordinari, rispetto ai sette giorni prima, la percentuale è scesa rispetto al 3% precedente. In intensiva erano il 2% la settimana scorsa, cala ancora di un punto percentuale nell'ultimo periodo preso in esame.

In diminuzione i focolai attivi così come i nuovi focolai segnalati. Così come cala il numero di persone non collegate a catene di trasmissione note.