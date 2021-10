Boves: prosegue "Un sipario tra cielo e terra - Rassegna teatrale per grandi e piccini"

Prosegue tra grandi emozioni la rassegna teatrale “Un sipario tra cielo e terra. Teatro per grandi e piccini” portata in scena a Boves dalla Compagnia del Melarancio. Il prossimo appuntamento sarà sabato 17 luglio alle 21 al parco Marquet con lo spettacolo “E venne la notte, storie di masche, folletti e servan” messo in scena dalla Compagnia “Il Melarancio”.



"E venne la notte" è un vero e proprio “trigomigo” un insieme di storie che s’intersecano tra loro, storie che venivano raccontate da cantastorie che giravano per i paesi o che si ascoltavano nel calore della stalla, alla luce di dieci un’unica lampada. Tratte dal racconto orale dei nonni, le storie dello spettacolo sono il frutto di un lavoro di ricerca e di raccolta di memoria popolare durato più di dieci anni sul territorio delle valli alpine del cuneese. Attraverso l’utilizzo di oggetti di memoria contadina prendono vita diversi personaggi misteriosi.



Lunedì 23 agosto terzo e ultimo appuntamento della rassegna teatrale, sempre alle ore 21 nell’accogliente Parco Marquet. La compagnia Terzo Studio di Empoli porterà in scena l’imperdibile spettacolo “Alto livello, trasformismo su trampoli”.



In caso di pioggia gli spettacoli si svolgeranno all’interno del Palazzetto Polivalente "Carlo Giraudo" in Via Roncaia 83.